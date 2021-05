Corriere dello Sport, Gattuso chiama Insigne: "Vieni via con me"

Sul Corriere dello Sport troviamo uno spazio dedicato al futuro di Rino Gattuso, distante quattro giorni dal suo addio al Napoli. Il tecnico - si legge - ha chiesto a Lorenzo Insigne di seguirlo nel caso non rinnovasse il contratto coi partenopei, una cosa del tipo: "Che fai, Lore? Mi seguiresti se alla fine non trovassi l'accordo col Napoli?". Gattuso, promesso sposo della Fiorentina, è rientrato da Firenze contrariato per una serie di circostanze che non avrebbe immaginato di vivere, dunque il suo destino non è ancora deciso, come quello di Insigne.