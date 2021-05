Corriere dello Sport: "Il Milan umilia il Torino e torna a sentire la musichetta della Champions"

Il Corriere dello Sport scrive ironicamente che è un peccato per il Milan che non ci siano più partite da giocare a Torino, dove ha raccolto sei punti in quattro giorni e avvicinato la qualificazione in Champions tanto che sembra già di tornare a sentirne la musichetta. Il Torino ha scelto di che morte morire, dovendo amministrare le residue energie in questa delicatissima volata salvezza, ma è come se ieri non fosse sceso in campo: resta una figuraccia difficile da spiegare, quando ancora servono tre punti per la salvezza.