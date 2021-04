Corriere dello Sport: "Juve-Chiellini, futuro incerto. Potrebbe essere il derby d'addio"

"Juve-Chiellini, futuro incerto. Potrebbe essere il derby d'addio" scrive il Corriere dello Sport. Quello di sabato potrebbe essere l'ultimo derby di Giorgio Chiellini. Siamo ad aprile e sin qui non vi è stato nessun movimento sul fronte rinnovo. Il rinnovamento generazionale della Juve passerà anche dall'addio di King Giorgio? Situazione da valutare. Il difensore rimane comunque un elemento importante, in campo e fuori, per la Juve e per la Nazionale. Il suo impiego deve essere centellinato. All'orizzonte l'Europeo ma anche il Mondiale nel 2022. Giorgione sarà ancora in trincea?