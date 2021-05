Corriere dello Sport: "Lo scambio in Lega calcio: riaprire ai fondi per dimenticare la Superlega"

Si sta consumando una sorta di scambio, in queste ore, all'interno della Lega Serie A. Un "baratto" legato alla riapertura del discorso fondi per far rientrare la bufera Superlega. E così le "conseguenze" paventate per Inter, Milan e Juve sembrano destinate a dissolversi, così come le dimissioni di Scaroni, annunciate da Dal Pino ma non ratificate. Tanto che ieri - scrive il Corriere dello Sport - sarebbe già partita qualche telefonata per chiedere al presidente rossonero di restare consigliere. È ipotizzabile, in questo scenario, che tutto rientri anche per Marotta e Agnelli.