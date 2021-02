Corriere dello Sport: "Vola l'Inter, l'ombra di Lukaku e Lautaro sullo scudetto"

"Vola l'Inter, l'ombra di Lukaku e Lautaro sullo scudetto", titola stamane il Corriere dello Sport. Vola l'Inter e sprofonda la Lazio. E per i nerazzurri pare esserci aria di svolta nella corsa allo scudetto: meglio di così non poteva presentarsi al derby di domenica. Diventerà l'occasione buona per la fuga con un pensiero che scalda i tifosi nerazzurri: l'Inter dal 2010 non si trovava prima nel girone di ritorno. E senza Champions non ci sarà altro a cui pensare fino a maggio. Ieri Conte ha piegato Inzaghi nel suo terreno preferito, il contropiede, spinto dal furore di Big Rom. L'Inter ha avuto più testa e cattiveria, troppo molle la Lazio.