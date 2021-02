Corriere di Torino: "Buffon e Ronaldo, i cannibali a caccia di nuovi record"

vedi letture

La Coppa Italia è un obiettivo autentico, importante ed il Corriere di Torino oggi in edicola titola: "Buffon e Ronaldo, i cannibali a caccia di nuovi record". In tutto la Juve in questi anni ha collezionato quattro vittorie, portando il conteggio totale a quota 13 Coppe Italia. E poi ci sono tutti quei record personali che vedono in Gigi Buffon il protagonista assoluto di questa edizione. In questa competizione, è lui il titolare, ne ha vinte già cinque: alle quattro in bianconero si aggiunge quella conquistata con il Parma proprio contro la Juve. Meglio di lui solo Roberto Mancini, a quota sei. Motivo in più per ottenere il massimo questa sera e garantire a Buffon l’assalto al record fallito solo ai rigori contro il Napoli nella scorsa stagione.

Ad aiutarlo anche stasera ci sarà Cristiano Ronaldo, il tempo del riposo è finito almeno per un po’, già a San Siro la scorsa settimana è stato lui a imporre la propria legge per ribaltare il momentaneo svantaggio e fissare il 2-1 da cui la Juve ripartirà allo Stadium. E ora ha nel mirino un altro record, quello che potrebbe renderlo il giocatore bianconero più veloce a segnare 100 gol. La rete segnata alla Roma è la numero 88 in 113 partite, per superare una leggenda come Omar Sivori dovrebbe riuscire a segnare altri 12 gol nelle prossime 10 presenze considerando come «El Cabezon» firmò la centesima rete alla presenza numero 124.