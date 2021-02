Corriere di Torino: "CR7 come un Governo tecnico, ti ci puoi affidare quando le cose vanno male"

"CR7 come un Governo tecnico, ti ci puoi affidare quando le cose vanno male" scrive Corriere di Torino tra campo, CR7 e...politica. Cristiano Ronaldo è come un Governo tecnico: ti ci puoi sempre affidare quando le cose si stanno mettendo male, se non malissimo. La Juve è passata in svantaggio e non stava brillando, quando il Premier bianconero è salito al Quirinale del pallone. Su un paio di clamorosi regali da parte dell’Inter, ma bisogna pur sempre essere lì, per approfittarne. E CR7 l’ha fatto: prima il pari su rigore, poi il 2-1 con tanto di 'scippo' alla coppia Bastoni-Handanovic. Morale: uno spirito mai pago nonostante una carriera già estremamente appagante. Tanto da arrabbiarsi, al momento del cambio: "Ma è normale che uno voglia giocare - ha detto Pirlo - però dobbiamo pensare anche al campionato e preservarlo per qualche minuto era meglio. Non c’è scritto sul contratto che non possa uscire: lui è un punto fondamentale della squadra, ma ogni tanto deve rifiatare".