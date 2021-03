Corriere di Torino: "Juve, il braccio di ferro con Dybala continua. Per l'addio servirà il suo sì"

Il Corriere di Torino in edicola questa mattina dedica uno spazio ai bianconeri con il titolo seguente: "Juve, il braccio di ferro con Dybala continua. Per l'addio servirà il suo sì". Il numero dieci è stato rimesso sul mercato. La prima soluzione Madama la sta cercando con il Barcellona, piazza a cui difficilmente direbbe di no la Joya e che lo accoglierebbe per liberarsi di Griezmann. Con il PSG si parla da tempo, ma convince poco l'ipotesi di scambio con Icardi. Meno complicata senza l'incubo dei diritti d'immagine di cui si è liberato la pista Premier con Tottenham e Chelsea, ma la Juventus ha interrotto i dialoghi per Jorginho ed Emerson Palmieri. Manca comunque un dettaglio per la sua cessione ovvero il suo assenso. E il braccio di ferro continua.