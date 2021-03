Corriere di Torino: "Pirlo flop contro le big. 1,28 punti di media contro le concorrenti"

vedi letture

Il Corriere di Torino in edicola questa mattina mette in evidenza le difficoltà contro le grandi del nostro campionato incontrate da Andrea Pirlo nei suoi primi mesi sulla panchina bianconera. L'allenatore ha sin qui fatto registrare una media di 1,28 punti a partita negli scontri diretti: il ruolino peggiore tra le big, se si esclude la Roma. La migliore è l'Inter, con 1,88 punti per big match, seguita da Atalanta, Milan e Lazio, prossima avversaria in campionato dei bianconeri. Gli uomini di Pirlo devono inevitabilmente migliorare in fretta questo aspetto se vogliono continuare a cullare il sogno Scudetto.