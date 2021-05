Corriere di Torino: "Ultima settimana alla Juve per Buffon: la Coppa per raggiungere Mancini"

Il Corriere di Torino in edicola questa mattina affronta il tema Gianluigi Buffon. Per il portiere bianconero potrebbe arrivare un altro record domani con l'ultima partita da calciatore della Juventus: solo Roberto Mancini ha vinto più Coppe Italia di lui con 6, ma l'ex PSG è a quota 5 e può raggiungerlo. In più, anche se il futuro di Pirlo sembra ormai segnato, c'è da scommettere che Buffon farà di tutto per cercare di evitare l'esonero del suo amico.