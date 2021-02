I due volti della Roma. Il Messaggero: "La staffetta Dzeko-Mayoral funziona"

Clima staffetta in casa Roma. Al momento, che Dzeko e Mayoral giochini insieme non se ne parla, scrive Il Messaggero. Ma la rivalità porta sempre qualcosa di buono: insieme hanno segnato 19 reti. Non solo la staffetta del centravanti è destinata ad esserci in casa giallorossa. L'abbondanza in attacco è evidente e tra Pedro, Pellegrini, Mkhitaryan, El Shaarawy e Carles Perez, di staffette ne vedremo in abbondanza. Il gruppone offensivo, commpreso Veretout, ha siglato cinquanta gol su sessantaquattro in totale.