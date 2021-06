Gazzetta dello Sport: "Cinque azzurri e tutto il Galles in ginocchio prima del via"

vedi letture

Scrive La Gazzetta dello Sport: "Cinque azzurri e tutto il Galles in ginocchio prima del via". Tutti in ginocchio...o quasi. Per la prima volta dopo tre gare anche alcuni dei giocatori dell'Italia, 5 su 11, ovvero Toloi, Emerson, Pessina, Bernardeschi e Belotti in ginocchio per il Black Lives Matter. All'inizio c'è qualche comprensione con l'arbitro che prima fischia, poi interrompe subito per consentire ai giocatori di inginocchiarsi qualche secondo. "Rispettabilissime tutte le scelte" - scrive la Rosea "l'antirazzismo come l'antimafia di Leonardo Sciascia, non può essere un cliché né dare patenti. Quello che conta sono soprattutto i comportamenti". Non tutte le nazionali si inginocchiano: il Belgio lo ha fatto in modo compatto, la Francia no, ad esempio.