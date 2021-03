Gazzetta dello Sport: "Inter bella e concreta. Lukaku leader sicuro, Genoa travolto"

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola apre in seconda pagina con il titolo: "Inter bella e concreta. Lukaku leader sicuro, Genoa travolto". Battere il Genoa è stato un impegno relativamente tranquillo, uno sfoggio di continuità. La quinta vittoria consecutiva e la nona in casa, senza mai abbassare la tensione e cercando con insistenza la vittoria. Segnare dopo 32 secondi è il riassunto migliore delle intenzioni di una capolista, ma la sicurezza da leader si vede dopo un'ora, quando non riesce a trovare il raddoppio ma non si scompone, senza mai rischiare nulla, fino che la rete arriva con Darmian imbeccato da Lukaku. I nerazzurri hanno una superiorità netta in qualsiasi reparto, di qualità e di ritmo.