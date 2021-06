Gazzetta dello Sport: "Superlega, parola alla Corte Ue. Il futuro del calcio passa dall'Europa"

"Superlega, parola alla Corte Ue. Il futuro del calcio passa dall'Europa", titola La Gazzetta dello Sport stamane in edicola. La questione è arrivata alla Corte di Giustizia UE, ora lo si sta traducendo in francese e poi verrà deciso se ricevibile o meno. E se sarà preso in considerazione le conseguenze potrebbero essere rivoluzionarie come per il caso Bosman. La macchina UEFA è partita e dopo le sanzioni patteggiate con le nove pentite ora toccherà a Juventus, Real Madrid e Barcellona. Il primo grado dovrebbe arrivare entro il 10 giugno, poi appello e TAR di Losanna. Spetterà ai giudici decidere, ed in casi estremi si può arrivare a due anni di squalifica dalle coppe. Ma poi il TAR potrebbe sospendere la pena e concedere di giocare le competizioni.

I tre club si erano già rivolti al Tribunale di Madrid che aveva vietato sanzioni per evitare la violazione della libera concorrenza. Ma ora, come con Bosman, il calcio può ribaltarsi: se la Corte si occuperà del caso, farà storia. Dirà se è legittimo il modello europeo, con una sola federazione per sport oppure se possono essere autorizzate associazioni diverse e private, secondo il modello americano. Ma la Corte potrebbe anche ritenere irricevibile il ricorso di Madrid, però in questo caso la UEFA non dovrà essere troppo severa con le punizioni, altrimenti la Corte potrebbe decidere di aprire il caso, mentre in caso di sanzione economica la Corte UE potrebbe decidere per l'irricevibilità e di conseguenza la Superlega imploderebbe.