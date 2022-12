Gazzetta su Correa: "Tucu in missione, spingere l'Inter nella rimonta vale la conferma"

Joaquin Correa va in cerca di riscatto, dopo un 2022 con più ombre che luci. All'Inter non è mai riuscito a brillare con continuità mentre, con la maglia dell'Argentina, ha dovuto rinunciare ai Mondiali per una tendinite al ginocchio. Non manca però la fiducia di Simone Inzaghi (che lo ha fortemente voluto in nerazzurro) e del club, che su di lui ha investito 30 milioni di euro. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Correa sta tramutando la rabbia per le delusioni dei mesi scorsi in determinazione mostrata negli allenamenti ad Appiano Gentile. Il tutto per un duplice obiettivo: aiutare l'Inter nella rimonta scudetto e meritarsi la conferma.