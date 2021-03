I gioielli Hellas sono da big. La Gazzetta dello Sport: "Dimarco e Barak, riscatti e grande salto"

La Gazzetta dello Sport dà spazio ai gioielli dell'Hellas Verona, facendo il punto sul loro futuro. Su tutti Dimarco: la società veneta ha un diritto di riscatto per 6,5 milioni di euro e deve riconoscere ai nerazzurri la metà dell'incasso per un'eventuale rivendita. E' pronto per fare il grande salto a fine stagione e tornerebbe all'Inter molto volentieri. L'altro è Barak, che ha tanti occhi addosso: merito delle sue incursioni vincenti. Ma al momento per lui non si registra nessuna offerta, anche se la temperatura è in salita.