Il Corriere di Torino: "CR7, statistiche in picchiata. L'Inter è l'occasione per tornare al gol"

"CR7, statistiche in picchiata. L'Inter è l'occasione per tornare al gol". Questo il titolo che il Corriere di Torino dedica in edicola stamani al fuoriclasse portoghese. La ricetta di Pirlo per l'andata di Coppa Italia è a base di consapevolezza, attenzione e fame per evitare di ripetere la brutta figura di 16 giorni fa. La Juve cala l'asso CR7 e lo fa dopo averlo fatto riposare contro la SPAL e avergli concesso anche una scappatella in Valle d'Aosta in piena zona arancione. Ronaldo timbrava ogni 74 minuti da settembre a dicembre, ora a gennaio dopo un digiuno di tre partite uno ogni 165. Quale occasione migliore per voltare pagina e mettere il primo sigillo in Coppa Italia?