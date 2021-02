Il Giornale: "Napoli, De Laurentiis non vuole lo scudetto. Ci sarebbe troppo da sborsare"

"Napoli, De Laurentiis non vuole lo scudetto. Ci sarebbe troppo da sborsare". Il Giornale in edicola questa mattina utilizza il titolo seguente sugli azzurri. I partenopei rischiano di essere incompiuti come spesso accade a causa della mancanza di fantasia del suo presidente. Ferlaino per lo scudetto dava tutto, ADL - scrive il quotidiano - sfrutta l'eccellente intelligenzaper evitare di trovarsi davanti ad un campionato in mano: ci sarebbe troppo da sborsare. Pensate ai premi. La strategia ha portato a questo, meglio galleggiare con i primi, non oltre. Gattuso oggi viene esaltato, domani gli viene detto che il suo gioco fa schifo. Oggi è l'allenatore del futuro, domani ecco chi lo sostituirà. L'interessato ha capito al volo ed il suo discorso su De Laurentiis indica quale sarà la fine della storia.