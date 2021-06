Il Mattino: "Boniperti, una vita per la Juve: quando non capì Maradona"

"Boniperti, una vita per la Juve: quando non capì Maradona" scrive Il Mattino in prima pagina, salutando Giampiero Boniperti, scomparso nelle scorse ore all'età di 93 anni. "Il nostro più grande giocatore, il nostro più grande presidente", diceva di lui l'avvocato Gianni Agnelli. "Prima di prendere un calciatore, chiedeva informazioni al parroco del paese. Per fortuna non gli parlarono bene di Maradona, che Sivori gli aveva segnalato già nel 1979, prima del mondiale juniores" scrive il quotidiano.