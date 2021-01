Il Mattino: "Conte dice no. Pinamonti si allontana da Benevento. Lammers nome nuovo"

vedi letture

Il Mattino scrive che si complica il passaggio di Pinamonti al Benevento. Conte ha messo il veto sulla sua cessione, dopo aver preso coscienza che la società nerazzurra non ha intenzione di prendergli un altro centravanti. I campani avevano praticamente già definito la trattativa sulla base di una prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni ottenendo pure il sì del giocatore. L'operazione non è del tutto saltata e i giallorossi mantengono viva la speranza. Le alternative sono Inglese del Parma, Pavoletti del Cagliari, fino a Lammers dell'Atalanta come nome nuovo. Torna in voga anche il profilo di Zaza, che ha colpi ed è in cerca di rilancio.