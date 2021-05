Il Mattino: "Napoli-Conceicao, l'accelerata dopo la notte insonne di De Laurentiis"

De Laurentiis è certo di avere in tasca il sì di Sergio Conceicao. Il Mattino scrive che dopo una lunga notte insonne per la delusione per la Champions fallita è arrivata la telefonata, verso le 8 del mattino. Il primo effetto del colloquio è l'arrivo domani in Italia, perché possa esserci il primo faccia a faccia. Ma più di qualche dettaglio manca alla firma prima di poter dare l'operazione in dirittura d'arrivo.