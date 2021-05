Il Mattino: "Napoli-Gattuso, il tempo è scaduto. Lo spogliatoio della Juve lo vuole a Torino"

Secondo Il Mattino, Rino Gattuso in cuor suo ha sperato fino alla scorsa settimana in un gesto di riavvicinamento di De Laurentiis, ma quasi certamente avrebbe detto di no lo stesso, ferito nell'orgoglio. Non c'è alcuna proposta del Napoli per la sua permanenza e Gattuso non vede l'ora di mettersi alle spalle DeLa, avendo Commisso alle calcagna. Ma c'è anche la Juventus che potrebbe andare all'assalto, spinta dallo zoccolo duro dello spogliatoio. A quel punto il ds Giuntoli potrebbe raccogliere l'eredità di Paratici per la ricostruzione dei bianconeri.