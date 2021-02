Il Mattino: "Napoli, Gattuso punta sulla psicologia per conquistare la finale"

Questi giorni sono giorni psicologia più che di tattica, di recupero dell'anima non meno che del corpo. Gattuso ha parlato poco alla squadra ieri mattina, ma ha fatto capire che in momenti di difficoltà come questi, con tante assenze importanti, la "forza di un gruppo è sempre il gruppo e mai una sua parte". La nota positiva è il recupero di Fabia Ruiz, che è già pronto, dall'inizio o in corsa. Allo spogliatoio è arrivato questo messaggio: non avvilitevi per le critiche e per questa serie infernale di infortuni, non scappate indietro, continuate a correre in avanti. Quel che conta adesso, e per il morale, è strappare un biglietto per la finale del 19 maggio.