Il Mattino: "Spalletti vince il casting del Napoli ma la trattativa è ancora aperta"

Il Mattino scrive che Luciano Spalletti è il vincitore del casting di De Laurentiis per la successione di Gattuso. Detto questo, calma perché come sempre tra clausole, diritti di immagine, trattative con i collaboratori, c'è ancora qualcosa da definire. Incassato il dietrofront di Sergio Conceicao, nessun ripensamento su Sarri. Spalletti è pronto ad abbassare le sue pretese rispetto all'Inter, si parla di un biennale da 3,2 milioni a stagione. Ma c'è ancora qualche difficoltà, il Napoli ha un budget non altissimo per i suoi collaboratori: Domenichini, Baldini, Pane, il preparatore atletico Iaia e il preparatore dei portieri Buonaiuti.