Il Messaggero e le voci dello spogliatoio della Lazio contro il Bayern: "Ci mangiano in campo"

Il Messaggero in edicola questa mattina dedica uno spazio alla Lazio con le parole pronunciate dallo spogliatoio alla fine del primo tempo contro il Bayern: "Ci mangiano in campo". I tedeschi stavano schiacciando i biancocelesti a livello fisico ed anche a fine gara sono state confermate le prime impressioni: "Fanno un altro sport". Il gap oltre che fisico e tecnico, si è visto anche a livello mentale con la ferocia agonistica dell'approccio alla gara. La qualificazione è andata e serve solo riprendersi il quarto posto anche perché le sconfitte europee del passato non evocano bei ricordi anche per quanto riguarda il campionato visto che poi ci fu lo scivolone al quinto posto.