Il Messaggero in apertura sul trionfo Azzurro: "L'Europa siamo noi"

"L'Europa siamo noi" scrive Il Messaggero oggi in edicola, commentando così la grande vittoria dell'Italia in finale agli Europei. Inghilterra ko ai calci di rigore (4-3) dopo essere andata in vantaggio con il gol di Shaw, siglato dopo appena 2 minuti. Poi il pari di Leonardo Bonucci nella ripresa e la vittoria azzurra ai rigori. Wembley dipinto d'azzurro!