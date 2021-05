Il Messaggero: "In gol Eriksen e Hakimi, Conte a un passo dallo scudetto"

Vittoria esterna per l'Inter. I nerazzurri condannando il Crotone alla retrocessione in Serie B e conquistano tre punti importanti per blindare il titolo. In caso di mancata vittoria dell’Atalanta oggi contro il Sassuolo, la squadra di Antonio Conte sarebbe già campione d'Italia. Questo il titolo dell'edizione online de Il Messaggero: "In gol Eriksen e Hakimi, Conte a un passo dallo scudetto".