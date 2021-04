Il Messaggero: "Inzaghi positivo. Niente allenamento, rinnovo e trasferta a Verona"

Il Messaggero nell'edizione odierna dedica uno spazio alla Lazio con il titolo seguente: "Inzaghi positivo. Niente allenamento, rinnovo e trasferta a Verona". Il tecnico ha disertato la seduta perché ha contratto il Covid-19 e dunque anche la firma sul contratto, per il momento, è posticipata. Finora era l'unico dello staff tecnico ad aver scansato la pandemia, ora dovrà rimanere in isolamento con la moglie e i figli per il 45° complenno a meno che non risulti negativo ad un tampone dopo autorizzazione dell'Asl e possa partire per Verona. L'accordo sarà comunque fino al 2024 a 2,5 milioni annui ed è totale.