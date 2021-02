Il Messaggero: "L'anniversario di Roma Capitale in giallorosso che irrita Lotito"

vedi letture

Il Messaggero si chiede perché la Lazio non abbia sulla maglia la scritta celebrativa per i 150 di Roma Capitale. Il dubbio è rimbalzato subito dopo la maglia svelata dalla Roma. Quesito presto risolto: non è nel bollettino ufficiale delle celebrazioni del Comune. Tanto che la scritta ha un font diverso da quello di Roma Capitale e soprattutto non c'è il simbolo. Una trovata molto simile a quella che la Roma fece mettendo Spqt sulle maglie usate in un derby del 2017. Quella della società giallorossa è stata una libera iniziativa della quale non sarebbe stato informato il Comune di Roma ma solo la Lega di A. Quest'ultima perché deve approvare ogni modifica venga fatta alle maglie di gioco.