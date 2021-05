Il Messaggero: "La Juve ritrova la sua ferocia e Pirlo non molla la panchina"

vedi letture

Come scrive Il Messaggero, Pirlo ha accontentato la proprietà bianconera ritrovando la ferocia della Juventus. Può darsi che non gli basterà questo trofeo, la Supercoppa italiana vinta sempre al Mapei Stadium e l'eventuale quarto posto: dovrebbe andar via, avendo sbandato nella corsa scudetto. Lui non molla però: "Io mi confermerei, deciderà il club. Che amo". Saluta intento Buffon, alzando la sesta Coppa Italia, come Mancini e Stankovic.