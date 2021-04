Il Messaggero: "La Lazio resta in corsa, super Correa e il Milan va ko per 3-0"

vedi letture

Il Messaggero quest'oggi si sofferma in prima pagina sulla volata Champions e in particolare sulla bella vittoria dei biancocelesti contro i rossoneri, titolando: "La Lazio resta in corsa, super Correa e il Milan va ko per 3-0". Effetto Superlega sulla Serie A - scrive il quotidiano - la Figc pensa ai playoff.