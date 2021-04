Il Messaggero: "Roma, c'è il Bologna ma Fonseca pensa all'Ajax. Lazio a Verona senza Inzaghi"

"Roma, c'è il Bologna ma Fonseca pensa all'Ajax. Lazio a Verona senza Inzaghi bloccato dal Covid". Questo il titolo in taglio alto dell'edizione odierna de Il Messaggero. Impegno casalingo per i giallorossi di Paulo Fonseca che scenderanno in campo all'Olimpico alle ore 18. Il tecnico potrebbe fare diversi cambi in virtù del ritorno dei quarti di finale di Europa League contro l'Ajax. I biancocelesti di Simone Inzaghi, bloccato a casa dal Covid, saranno invece impegnati alle 15 sul campo dell'Hellas.