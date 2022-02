Il Messaggero: "Roma, in squadra c'è chi considera i metodi di Mourinho superati"

La sconfitta contro l'Inter ha lasciato strascichi importanti in casa Roma, soprattutto a causa dello sfogo di José Mourinho nei confronti della squadra. Nel gruppo dei giallorossi c'è ormai chi lo ritiene troppo muscolare, ma anche chi considera i suoi metodi ormai superati. Anche i Friedkin adesso sono in difficoltà perché davanti ad un bivio: devono decidere se accontentare lo Special One, assecondandolo con un mercato all'altezza e con una dirigenza adeguata alle sue richieste. A riportarlo è Il Messaggero.