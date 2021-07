Il Messaggero: "Sarrilandia ha stregato la Lazio. L'ambiente si è ricompattato"

Auronzo è Sarrilandia: si respira grande ottimismo in casa biancoceleste. La prima rivoluzione del nuovo tecnico - scrive oggi Il Messaggero - è già compiuta: la gente ama questa Lazio, senza se e senza ma. La personalità di Sarri spicca e contamina: la scelta di portarlo a Roma, per il momento, è il capolavoro mediatico assoluto della società. Maurizio è pronto a lavorare con chiunque abbia voglia: anche Luis Alberto, dopo qualche bizza, sembra pienamente rientrato nei ranghi. La squadra vola sulle ali dell'euforia, nonostante l'assenza dei big: il tecnico non vede l'ora di sottoporre pure i campioni d'Europa Immobile e Acerbi alla sua "cura benefica".