Il Secolo XIX: "Preziosi: 'Avanti con Ballardini'. E compra il talento polacco Buksa"

Sulla prima pagine de Il Secolo XIX oggi in edicola c'è spazio per il calcio e in particolare per il Genoa. "Preziosi: 'Avanti con Ballardini'. E compra il talento polacco Buksa" scrive il quotidiano. Parola di Preziosi: il Genoa ripartirà da Davide Ballardini in panchina. Intanto è fatta per il primo colpo di mercato: i rossoblù pescano ancora in Polonia, in arrivo il 2003 Buksa.