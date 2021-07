Il Secolo XIX: "Samp-D'Aversa, c'è la firma. E nasce l'asse col Parma"

Dopo la rescissione con il Parma, D'Aversa e il suo staff hanno sottoscritto nella giornata di ieri il contratto che li legherà alla Sampdoria per le prossime due stagioni. E proprio Parma potrebbe diventare una piazza focale per il mercato dei blucerchiati: i due club - scrive oggi Il Secolo XIX - stanno prendendo in considerazione una serie di possibili operazioni nei due sensi. A partire da Sepe, che potrebbe planare a Genova in caso di addio di Audero (e qualora non si riuscisse ad arrivare a Mirante), passando per Gagliolo, Kurtic, Karamoh e Cornelius. Sullo sfondo c'è sempre Faggiano, l'uomo che ha portato in Emilia molti dei nomi sopraccitati. Chi potrebbe partire è invece Kaique Rocha, in cerca di rilancio al pari di La Gumina, Leris o anche Askildsen, nel caso in cui D'Aversa dovesse bocciarlo in ritiro.