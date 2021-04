Il Secolo XIX: "Samp, Ranieri aspetta il rinnovo ma Cagliari e Valencia si fanno avanti"

Non v'è alcuna certezza, ad oggi, riguardo al futuro di Claudio Ranieri. Secondo l'edizione odierna de Il Secolo XIX il Cagliari lo starebbe tenendo d'occhio, per ora in silenzio: è lì che Sir Claudio mosse i primi passi da allenatore, portando in tre anni la squadra dalla C alla A. Ma l'ex Leicester piace anche all'estero: è di ieri, riporta il quotidiano, la notizia dell'abboccamento del Valencia, dove il tecnico ha allenato dal '97 al '99 e di nuovo nel 2004-05. Ranieri starebbe vivendo questa fase di incertezza "con un po' di disappunto verso Ferrero", ma resta concentrato sul campo. Nei suoi pensieri - assicura il quotidiano - la Samp non è per nulla una soluzione di ripiego: chi lo conosce giura che se fosse per lui avrebbe firmato l'accordo per un altro anno già da mesi.