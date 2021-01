Il Secolo XIX: "Samp, troppe reti subite in trasferta. Ranieri cerca la cura"

"Samp, troppe reti subite in trasferta. Ranieri cerca la cura" scrive Il Secolo XIX in edicola quest'oggi. Problemi di tenuta per la Sampdoria che ormai sta subendo gol da 18 trasferte consecutive, una striscia che si va a collocare sul podio visto che solo nel 1949 (ma non contando i derby giocati da ospiti) ci fu un risultato peggiore, con 24 gare in trasferta con almeno un gol incassato. L'ultima trasferta che la Samp ha chiuso con la porta inviolata risale al 6 gennaio di un anno fa, lo 0-0 a San Siro contro il Milan nella serata del ritorno in A di Ibrahimovic. Da allora sempre gol incassati: si è passati da un minimo di 1 gol ai 5 della Lazio il 18 gennaio 2020, proprio la partita che segna l'inizio di questa striscia. Mantenere la porta inviolata domani sera al Tardini contro il Parma significherebbe anche evitarsi un intero girone di partite in trasferta chiuse sempre con gol sul groppone.