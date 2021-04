Il Secolo XIX: "Scamacca nel mirino delle big ma il Genoa proverà a tenerlo un'altra stagione"

"Scamacca nel mirino delle big ma il Genoa proverà a tenerlo un'altra stagione" scrive Il Secolo XIX in edicola quest'oggi. Il centravanti classe '99 piace alla Juventus e al Milan del suo idolo Ibra ma il club rossoblù, che lo ha preso in prestito dal Sassuolo, proverà a riformulare l'accordo con i neroverdi, provando così a trattenerlo per un'altra stagione. L'attuale intesa prevede un prestito oneroso con una formula particolare: 40mila euro per ogni presenza da 45 minuti e 30 mila a gol.