La Gazzetta dello Sport: "Inter, Conte felice come Fantozzi con frittata e birra ghiacciata"

"Conte felice come Fantozzi con frittata e birra ghiacciata", titola La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Tra il 32' ed il 36' del secondo tempo Conte si è sentito a casa, irresistibilmente felice, come il ragionier Fantozzi quando si blinda in salotto, con il telecomando in mano. Sostituisce i due interni di qualità, Sensi ed Eriksen e ci pianta Gagliardini e Vecino: potrebbe esserci un'Inter più sua di questa? Undicesima vittoria di fila, a un passo dal record personale con la Juventus (13) e a sei gare da quello di Mancini con l'Inter. I nerazzurri sono diventati la prima squadra italiana ad aver vinto le prime undici gare del girone di ritorno. 11 punti di vantaggio da gestire in 8 partite, e lo stesso Conte ammette: "Vediamo la meta".