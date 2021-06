La Gazzetta dello Sport: "Inter, il giorno di Inzaghi. Ufficialità e incontro con Zhang ad Appiano"

Promette bene l'alba del rapporto tra Lukaku e Inzaghi: ieri in un'intervista il belga ha rivelato di avere già avuto un contatto con il nuovo tecnico, che l'ha convinto a restare a Milano, per provare a vincere ancora. Oggi Simone è atteso ad Appiano, che sarà la sua dimora per le prossime due stagioni. Non sarà il primo contatto con il club - precisa La Gazzetta dello Sport -, perché l'ex Lazio aveva incontrato in gran segreto la dirigenza già venerdì. In giornata è peraltro prevista una comunicazione "in pompa magna" per formalizzare il debutto da interista: alla Pinetina, oltre a Marotta e Ausilio, avrà l'opportunità di incontrare anche Steven Zhang, che gli ribadirà un concetto piuttosto chiaro: l'Inter non è in ritirata, la squadra verrà mantenuta al livello delle aspettative dei tifosi.