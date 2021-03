La Gazzetta dello Sport: "Inter, un tiro, difesa e contropiede: Conte gode a vincere così"

"Inter, un tiro, difesa e contropiede: Conte gode a vincere così", titola La Gazzetta dello Sport. Scopriremo solo più avanti il peso di questa vittoria dell'Inter, ottenuto con l'unico tiro in porta della partita, tra l'altro di un difensore centrale ed in mischia dopo un calcio d'angolo. Settima vittoria di fila con sole due reti subite: il sigillo di Skriniar è simbolico perché a decidere la gara è stato il reparto che sta facendo la differenza. Una vittoria a immagine e somiglianza di Antonio Conte che nel momento di difendere il vantaggio ha ripreso la cara mistica della sofferenza. E a vincere così, Antonio, gode come un matto. Difendersi è un'arte: l'Inter non ha avuto ammoniti. E l'Atalanta ha imparato cosa non fare con il Real: dominare a salve per poi venire punita sul più bello.