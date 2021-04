La Gazzetta dello Sport: "Ronaldo ha chiesto a Mendes di sondare il terreno per tornare allo United"

Il primo amore non si scorda mai. E infatti in questi giorni, nella testa di Cristiano Ronaldo, ha iniziato a galleggiare l'idea di un clamoroso ritorno alla United. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come a Torino il portoghese, pur trovandosi bene, non è più felice come un tempo. Dopo la chiusura dei giorni scorsi di Florentino Pérez, CR7 avrebbe dirottato la sua attenzione sui Red Devils, dando mandato a Jorge Mendes di sondare il terreno. Le possibilità di riuscita dell'operazione sono però piuttosto basse: Cristiano sa che difficilmente potrà ambire ai 31 milioni all'anno che guadagna ora ed è dunque disposto ad accettare qualcosa in meno, ma difficilmente scenderà sotto i venti.