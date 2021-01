La Nazione: "Fiorentina, niente Torino per Kokorin. L'obiettivo è affrontare l'Inter"

La Nazione in edicola questa mattina dedica uno spazio ai viola con il titolo seguente: "Fiorentina, niente Torino per Kokorin. L'obiettivo è affrontare l'Inter". Il russo aspetta il disbrigo delle ultime formalità burocratiche e si prepara per diventare un valore aggiunto della squadra di Prandelli. Anche oggi lavorerà con un collaboratore atletico e farà di tutto per conquistare la convocazione già per la gara contro i nerazzurri perché non ha intenzione di perdere tempo. Da vero professionista, insieme alla moglie Daria, sta studiando l'italiano come annunciato nella sua conferenza stampa di presentazione.