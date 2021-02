La Repubblica: "Agnelli-Lotito uniti da DAZN ma alcuni club di A hanno paura dello streaming"

La Repubblica nell'edizione odierna utilizza il titolo seguente: "Agnelli-Lotito uniti da DAZN ma alcuni club di A hanno paura dello streaming". Sono nove i voti favorevoli per il grande cambiamento, ma per essere approvato ne aveva bisogno di 14. Le squadre in questione sono: Lazio, Napoli, Juventus, Inter, Milan, Torino, Atalanta, Verona, Udinese. Delle altre solamente 3-4 sono per l'offerta di Sky che lancerebbe contestualmente il Canale Lega in versione 'light'. DAZN dovrà illustrare progetti e strategie giovedì: a preoccupare è la necessità dello streaming con gli oltre 4,5 milioni di abbonati al calcio. Il rischio è di trovarsi tra tre anni con un mercato depauperato.