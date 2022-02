La Repubblica: "Juve, ieri si è vista la differenza tra avere un centravanti e non averlo"

La Repubblica approfondisce oggi al suo interno alcuni temi legati alla vittoria della Juventus contro il Sassuolo, a cominciare da Dusan Vlahovic, che sicuramente non ha portato i bianconeri a Firenze per nostalgia, ma per la sua voglia di un ritorno ribollente nella città che lo tratterà da traditore e che altrimenti l'avrebbe visto soltanto all'ultima di Serie A. Quando all'88' ha artigliato la semifinale, provocando un'autorete, si è vista la differenza tra avere un centravanti e non averlo.