La Repubblica: "Paratici ha già l'accordo con il Tottenham. Conte aspetta in Salento"

vedi letture

Conte si avvicina a grandi falcate al Tottenham, dove potrebbe tornare a lavorare con Fabio Paratici, già in parola con il presidente Daniel Levy. Stretto l'accordo con gli Spurs - riferisce oggi La Repubblica -, la prima telefonata l'ex dirigente bianconero l'ha fatta proprio al tecnico, che in queste ore sta vivendo l'attesa in Salento, insieme a pochi fidatissimi amici. Fino a ieri Pochettino - prosegue il quotidiano - stava facendo di tutto per ritornare sulla panchina che ha occupato dal 2014 al 2019: l'argentino, ai ferri corti con lo spogliatoio del PSG, sarebbe disposto anche a restar fermo pur di lasciare Parigi.