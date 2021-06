La Stampa: "Bearzot, Pablito e un ko nella prova generale: la cabala dell'Italia di Mancini"

vedi letture

Se due indizi non fanno una prova, sono comunque utili a creare una suggestione. A scriverlo è l'edizione odierna de La Stampa, che evidenzia come la divisa Armani per l'Europeo dell'Italia sua un omaggio a Bearzot nei colori e nello stile del Mondiale '82, e soprattutto come Raspadori ricordi Paolo Rossi al c.t. Mancini. E se Bearzot e Rossi sono saliti sul tetto del mondo, questa Nazionale punta alla vetta d'Europa. Passando in rassegna la storia recente, a Mancini converrebbe perdere l'ultima amichevole prima del grande appuntamento, perché quando è accaduto (con Zoff nel 2000 e Prandelli nel 2012) siamo arrivati giocarci, senza fortuna, le ultime due finali europee. Le prove generali avverranno contro un avversario, la Repubblica Ceca, che non scende in campo dalla fine di marzo.