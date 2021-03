La Stampa: "Italia, caccia al Mondiale. Il vero sogno del Mancini c.t."

Se dalle ceneri dell'ultimo fallimento mondiale targato Ventura è nata un'Italia coraggiosa e intraprendente, questa Nazionale ha l'obbligo - secondo La Stampa - di superare senza intoppi le prime tre partite di qualificazione a Qatar 2022 in una settimana. Il Mondiale, del resto, è il sogno che Mancini coltiva dal primo giorno in azzurro. L'Europeo di giugno servirà in questo senso a far acquisire conoscenze internazionali a chi ne è sprovvisto.