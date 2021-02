La Stampa: "Juve, casting a destra. Tra presente e futuro, avanza il gioiello Dragusin"

vedi letture

Casting aperto per la fascia destra in casa Juventus: le contestuali assenze di Danilo e Cuadrado impongono delle riflessioni in vista di Verona, con l'ipotesi Dragusin che prende sempre più piede con il passare delle ore e dei giorni. Il romeno è un centrale, ma ha grande duttilità e - come ricorda l'edizione odierna de La Stampa - in quella posizione è già stato schierato una volta in stagione, in Coppa Italia contro la SPAL. Talento strappato al PSG nel 2018, l'ex Regal Sport Bucarest è uno dei talenti sui quali il club bianconero punta di più per il futuro, tanto che proprio in queste ore si sta definendo il suo rinnovo di contratto.